Chiara Ferragni e Fedez traslocano nella nuova casa a Milano | ecco quando

(Di giovedì 5 gennaio 2023)stanno per trasferirsiloroe sui social non si parla d’altro. Siete curiosi di saperne di più?cambierannoe tutto quello che sappiamo sulla lorosistemazione di lusso. I Ferragnez sono una delle famiglie più amate del mondo e i fan sono impazziti di curiosità dopo la notizia.in unaI Ferragnez hanno annunciato circa un anno e mezzo fa di aver comprato la loro primainsieme e hanno condiviso l’entusiasmo con i loro milioni di followers. ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo 2023, esi prepara a calcare il celebre palco dell'Ariston come la primissima influencer della storia a co - condurre la più importante kermesse canora del nostro Paese. In un recente video ...Un modello degli anni Novanta che si ripresenta per la stagione invernale con tante versioni e colori, come ha mostrato anche l'influencer, la prima a indossarlo. Si tratta del ...Chiara Ferragni e Fedez sono pronti ad annunciare delle incredibili novità: parola del cantante. Nei giorni scorsi, infatti, nel corso di una diretta su Instagram Fedez ha rivelato che dopo Sanremo ci ...Chiara Ferragni ha aggiornato i fan sulle condizioni del suo cane, Matilda, dopo essersi presa un butto spavento.