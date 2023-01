Chelsea-Manchester City giovedì 05 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 5 gennaio 2023) 1-1 per ilalGround contro il Nottingham Forest, stesso risultato per ilall’Etihad contro l’Everton. Le due prestazioni sono state di livello diverso però la situazione di classifica comincia ad essere preoccupante per entrambe, con i Citizens che vedono l’Arsenal diversi punti avanti a loro nella corsa al titolo e InfoBetting: Scommesse Sportive e