Chelsea | infortunio per due titolari | costretti al cambio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nella sfida trae Manchester City, valida per la 19esima giornata di Premier League, infortuni per i Blues Sterling e Pulisic,...

Sterling, il match trae Manchester City perde subito uno dei protagonisti più attesi dopo pochi minuti- Manchester City è il match che chiude la 19esima giornata di ...... il rischio esonero è concreto, ma l'ex centrocampista delassicura che è concentrato ...assicuira Lampard che dovrà rinunciare al difensore Nathan Patterson (sei settimane out per un... Infortunio Sterling, Chelsea-Manchester City perde subito un protagonista Romelu non cominciava una partita dal primo minuto dal 26 agosto: il coro della Nord e il saluto del calciatore ...Donny van de Beek è uscito dal campo negli ultimi minuti del primo tempo di Manchester United-Bournemouth dopo un tackle killer di Senesi ...