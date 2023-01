Chateauroux-Paris Saint Germain Coppa di Francia | 06-01-2023 ore 21 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Galtier lascia a casa il tridente e tanti altri titolari

Infobetting

...00 FRANCIA COPPA DI FRANCE Grenoble - Nimes 18:00FC - Valenciennes 18:00 Pau FC - Montpellier 18:00 Strasburgo - Angers 18:00SG 21:00 INGHILTERRA FA CUP Manchester Utd - ...La partitaSaint Germain di Venerdì 6 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i 16esimi di finale di Coppa di Francia ... Chateauroux-Paris Saint Germain (Coppa di Francia, 06-01-2023 ore 21:00 ): convocati, formazioni ufficiali,... Ce soir, le Paris-Saint-Germain se déplace à Châteauroux pour y défier le club de National à l'occasion des 32èmes de finale de la Coupe de France. Un déplacement piège auquel Christophe Galtier et se ...Le Paris Saint-Germain a rendez-vous à Châteauroux ce vendredi (21h, beIN Sports 1) pour disputer son 32e de finale de ...