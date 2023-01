Charlie Hebdo | un numero speciale con le caricature di Ali Khamenei

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ieri è uscito undi(che di regola viene pubblicato settimanalmente) incentrato sulle proteste in Iran contro il regime dittatoriale, al cui interno assieme ai disegni satirici si trova un editoriale dal titolo “Il disegno satirico, guida suprema della libertà”. La rivista ha fatto emergere una stretta correlazione fra quanto sta avvenendo in Iran e l'attentato del 7 gennaio 2015, in cui dodici redattori erano stati uccisi in un attacco rivendicato da al Qaida. I due drammatici avvenimenti, secondo il direttore Laurent Sourisseau (in arte “Riss”), nonostante i diversi anni che li separano, convergono in un'unica direzione: “Chi rifiuta di sottomettersi ai dettami delle religioni rischia di pagarlo con la vita. Cosa avrebbero pensato oggi Charb, Cabu, Bernard Maris, Wolinski, Tignous, ...