Charlie Hebdo | minacce e insulti a un vignettista italiano | aumentata la vigilanza Hackerato il sito della rivista

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ildel giornale satirico franceseè stato. In piena polemica per Teheran a causa delle ultime caricature pubblicate dalla redazione riguardanti il il leader supremo Khamenei, poche ore fa ilè stato vittima di un attacco informatico su cui la giustizia francese ha aperto un’inchiesta. La denuncia è stata presentata dalla stessa redazione di. L’ultima edizione del giornale diffusa poche ore fa e che ha creato non poche polemiche e reazioni è dedicata a tutti i manifestanti che da oltre quattro mesi affollano le piazze iraniane per rivendicare le proprie libertà. Ma anche per ricordare le vittime dell’attentato di otto anni fa alla sede del giornale Parigi. Una scelta che ha ...