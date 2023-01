Charlene di Monaco in lutto | è gelo con Carolina ai funerali

(Di giovedì 5 gennaio 2023)e Alberto dihanno partecipato aidell’ex Arcivescovo del Principato, Bernard Barsi, che nel 2011 celebrò il loro matrimonio. Alle esequie era presente anchedi, ma le due cognate non si sono scambiate nemmeno uno sguardo.e Alberto diper l’arcivescovodie suo marito Alberto erano dunque presenti alla cerimonia funebre che si è tenuta nella cattedrale di Montecarlo per l’Arcivescovo che li aveva uniti in matrimonio 11 anni fa. La coppia è apparsa sinceramente contrita. In effetti, aveva un legame speciale con Bernard Barsi che oltre ad averli sposati, ha battezzato i loro figli, Jacques e Gabriella, nel maggio 2015. L’ex Arcivescovo di ...

Charlene e Alberto di Monaco a lutto per la morte dell'Arcivescovo che li ha sposati. Anche Carolina era presente ai funerali ma è gelo tra le cognate.