Cessate il fuoco? Il punto è sconfiggere la Russia non negoziare L’opinione di Kroenig

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “Esiste il rischio concreto che laesegua operazioni false flag durante questa tregua di 36 ore” Lo pensa Matthew, professore alla Georgetown University e esperto dell’Atlantic Council in una conversazione con Formiche.net. Ma facciamo un passo indietro. Questa mattina il Patriarca russo Kirill ha invocato una sospensione delle ostilità in occasione del Natale ortodosso dal mezzogiorno del 6 gennaio alla mezzanotte del 7 (orario di Mosca), per consentire ai fedeli di celebrare la festività. Vladimir Putin ha successivamente accettato la richiesta di tregua, nonostante il secco no di Kiev, che l’ha bollata come “ipocrisia”. Inoltre, anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aveva telefonato all’omologo russo chiedendo unil“unilaterale” in Ucraina e una soluzione pacifica della ...

