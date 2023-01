CES 2023 | Stellantis e Archer insieme per costruire taxi volanti elettrici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Come in terra così in cielo, se si parla di mobilità sostenibile, per. Nel corso dell’edizionedel CES di Las Vegas, infatti, il gruppo franco-italo-americano ha annunciato di essere pronto ad accelerare la collaborazione conAviation per la produzione di aero. La partnership con la startup californiana specializzata nella produzione di velivoli a decollo e atterraggio verticale prevede innanzitutto la realizzazione del sito produttivo in Georgia, a Covington, da cui poi far partire la produzione dei velivoli entro il 2024. Midnight – così è stato chiamato quello che sarà l’aerodi– avrà una capacità di carico di 454 kg, pensato quindi per il trasporto di quattro passeggeri più un pilota e, ...