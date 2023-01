CES 2023 Sony | ecco tutti gli annunci da Las Vegas!

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si è tenuta ieri sera la conferenza diPlayStation al CES: riassumiamo in questo articolo i principali, da Project Leonardo alla line up del day one di PlayStation VR 2 L’anno di PlayStation sembra essere già promettente da questo gennaio, che vedrà arrivare una delle esclusive più attese degli ultimi tempi (dopo l’ottimo God of War Ragnarok) e di cui si è tanto parlato recentemente, Forspoken. Ricordiamo però che per quest’anno sono anche previsti titoli del calibro di Final Fantasy XVI e Marvel’s Spider-Man 2, e rimaniamo comunque in attesa di avere qualche novità su Silent Hill 2 Remake. Un anno pieno, dicevamo, di buone premesse che speriamo possano essere mantenute da unache pare aver sbloccato la situazione “mancanza PS5“ e sia pronta, effettivamente, a fare il ...

