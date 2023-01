CES 2023 | l’ad di Bmw Oliver Zipse svela la berlina I Vision Dee | “Emozione digitale”

Leggi su ilfattoquotidiano

Un inno all'esperienzadelle BMW del futuro: istantanea della iDee, prototipo di unadi medie dimensioni, dal design essenziale, che il costruttore tedesco ha presentato al Consumer Electronics Show (CES)di Las Vegas. Il nome "Dee" è l'acronimo di Digital Emotional Experience, ovvero esperienzaemozionale. "Con la BMW iDee, mostriamo cosa è possibile fare quando hardware e software si fondono. In questo modo, siamo in grado di sfruttare tutto il potenziale della digitalizzazione per trasformare l'auto in un compagno intelligente. Questo è il futuro per i produttori di automobili e anche per BMW: la fusione dell'esperienza virtuale con il vero piacere di guidare", dichiara in una nota ufficiale...