Cenerentola | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

(Di giovedì 5 gennaio 2023): trama, cast, trailer e streaming delsu Rai 1, 5 gennaio 2023 Questa sera, 5 gennaio 2023, su Rai 1 in prima serata dalle 21.25 va in onda il, pellicola del 2015 diretto da Kenneth Branagh. Il, con protagonista Lily James, è l’adattamento cinematografico della celebre fiaba die remake in live action deld’animazione del 1950. Ma qual è la trama, cast, il trailer e dove vedere in streaming? Di seguito tutte le informazioni. Trama La protagonista della vicenda è Ella (Lily James), dolce e altruista figlia di un mercante di tessuti, rimasta orfana di madre in tenera età. Sperando di creare una nuova armonia familiare, il padre di Ella sposa la vedova Lady Tremaine (Cate Blanchett). ...

Rai Storia

La rassegna proseguirà il 12 febbraio (ore 18) con 'La' e l' 11 marzo (ore 15.30) con l'... Non è, perché riprende anche la rassegna Ciak Cenacolo e, in particolare, in occasione del ...... Ella si trova ad essere considerata una vera e propria domestica, rinominata. ... I due, diversi in, hanno però una cosa in comune: sono entrambi insoddisfatti e desiderosi di ... "Cenerentola" - RAI Ufficio Stampa La storia di Cenerentola si perde nella notte dei tempi. Tramandata prima attraverso i cantastorie e poi con la parola scritta, questa fiaba parla al cuore dell’umanità, chiamata a coltivare, proprio ...Con il film Cenerentola su Rai1, in onda il 5 gennaio, prosegue l'appuntamento con la magia Disney in prima serata.