Cenerentola | Elisa | Lo Schiaccianoci o A Natale mi sposo? La tv del 5 gennaio

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 5su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “”. Dopo la morte della moglie, il padre disi risposa e accoglie in casa la matrigna e le sue due figlie: Anastasia e Genoveffa. Improvvisamente anche il padre dimuore e lei si ritrova alla mercé delle tre donne gelose e malvagie che la trattano alla stregua di una serva coperta di cenere e stracci. Nonostante le crudeltà di cui è vittima, desidera solo onorare le parole pronunciate da sua madre sul letto di morte che le raccomandava di “avere coraggio ed essere gentile”. Dopo l’incontro con un affascinante straniero nel bosco, creduto un semplice apprendista del Palazzo Reale,sente di aver incontrato la sua anima gemella e quando i reali invitano tutte ...

Marida Caterini

... in questo caso alla batteria), Francesco Montesi (tastiera e voce), Gianmarco Petti (basso),... Prima del brindisi potranno assistere nientemeno che a '' , fiaba evergreen trasformata ...... cioè degli imbecilli, i quali condividono anche i valori diEsposito e Maria De Filippi. Non ...SUE MANGIATRICI - LIBERO DEGRADO IN LIBERO STATO (di Matteo Fais) NON FIDATEVI DI" ... Stasera in tv giovedì 5 gennaio 2023, I programmi in onda