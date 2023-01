Cellulari | l’allarme degli studiosi | “Dopo la pandemia il 50% dei bambini ne ha uno prima dei 10 anni”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 gennaio 2023)in mano agli adolescenti. Da dueanche aisotto i 10. “Nel 2020 è cambiato tutto. Con ichiusi in casa, le lezioni a distanza, una vita spostata nella dimensione digitale, le famiglie hanno comprato lo smartphone anche ai più piccoli”. Ne parla a Repubblica Paolo Ferri, docente di Teoria e tecnica dei nuovi media alla Bicocca di Milano. Studioso dell’impatto della Rete sui giovanissimi. Allarme, nel 2020 è cambiato tutto “Quando nel 2013 ho scritto Nativi digitali non immaginavo che ci saremmo trovati di fronte a questa emergenza. Lae la didattica a distanza hanno stravolto il rapporto tra la tecnologia e i”. Oggi in Italia, come in Inghilterra o negli Usa, una serie di ricerche rivelano ...