C’è Posta per Te 2023 | chi è il nuovo postino Giovanni Vescovo | età | Uomini e Donne | fidanzata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nuove storie da raccontare, nuove famiglie da far riavvicinare, ospiti internazionali pronti a regalare grandi emozioni e…nuovi postini. Tutto questo è C’èper Te, il programma di successo di Maria De Filippi che sabato 7 gennaio, per iniziare al meglio ilanno, riprenderà il via su Canale 5. Con storie, emozioni, colpi di scena. Tra i nuovi postini anche, volto noto per i telespettatori perché prima di approdare lì e di consegnare le buste, il giovane ha partecipato a, altro ‘contenitore’ della De Filippi come corteggiatore. Ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo insieme… View this post onA post shared by C'e?Per Te ...