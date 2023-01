CdS – Milan | tra i pali Sergio Rico oltre a Vasquez

Leggi su justcalcio

2023-01-04 20:00:53 O – Con un contratto firmato fino al 30 giugno 2026, ilha ufficializzato l'acquisto del portiere colombiano Devis, prelevato dal Club Guaranì per 450 mila euro. Il ventiquattrenne indosserà la maglia numero 77 e potrebbe non essere l'unico acquisto in porta nel mercato di gennaio. I tempi di recupero di Mike Maignan si sono notevolmente allungati e la dirigenza di Via Aldo Rossi si sta guardando attorno per prendere un portiere in prestito, soluzione tampone che permetterebbe a Maignan di rientrare con calma e senza forzare i tempi. La situazione fisica dell'ex Lille non è semplice, al momento non può permettersi di accelerare per non produrre ulteriori danni al polpaccio. ...