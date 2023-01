Catania | domenica a centrocampo uno striscione per la pace

CataniaToday

...della SSD UniMe ed in programma sabato 7 e8 gennaio 2023. Particolare attenzione alla categoria under 16, con il team universitario se la giocherà contro il Galateae HC Ragusa e la ...ore 16. Info teatronazionalegenova.it Mercoledì 11 gennaio, al termine dello spettacolo, ... Produzione Teatro Stabile di, Teatro Biondo Palermo, Tradizione e Turismo " Centro di ... Musei aperti, Sgarbi racconta Canova, Festa dei libri: cosa fare a ... Nota stampa Catania SSD Bambine e bambini, speranza del futuro, esporranno domenica a centrocampo uno striscione per la pace, prima ricchezza ed esigenza per l’umanità. Catania SSD e Comunità di Sant’ ...Bambine e bambini, speranza del futuro, esporranno domenica a centrocampo uno striscione per la pace, prima ricchezza ed esigenza per l’umanità. Catania SSD e Comunità di Sant’Egidio di Catania sotto ...