Caso scommesse | parla l’amico di Totti | “Va matto per il gioco d’azzardo | ma gli 80 mila euro me li ha prestati”

Leggi su tpi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Che Francescovada pazzo per ilnon sarebbe una novità. Ma questo non c’entra nulla con la fine del suo matrimonio con Ilary Blasi. Tanto che in alcune visite al Casinò si è fatto accompagnare dalla famiglia. Parola di D. M., ovverofinito nella segnalazione antiriciclaggio dell’istituto di credito che custodisce i soldi del Pupone. In un’intervista rilasciata a La Verità, che ieri ha raccontato del prestito infruttifero di 80a una pensionata di Anzio e madre della moglie del. “Siamo amici da 15 anni – dice D. M.-. Visto che io e mia moglie abbiamo avuto dei problemi, non mi vergogno a dirlo, gli abbiamo chiesto un prestito di 160.000. E ce l’ha concesso. Lo ha fatto con me, e non solo con me. È ...