Corriere dello Sport

Mentre Francesco Totti sta in crociera con Noemi Bocchi , i figli e gli amici, sull'indagine dell'anti riciclaggio arrivano le parole di D. M., il suo amico, dipendente del ministero dell'Interno, a ...Ciò significa che lesui tassi di interesse che rimangono relativamente bassi potrebbero ... c'è una buona possibilità che l'imminente recessione economica sia più lieve del previsto: in... Caso scommesse, parla l’amico di Totti: “Ecco la verità su Montecarlo, Ilary e non solo" Dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi e la “guerra del guardaroba” che ne è seguita, una nuova tempesta mediatica si è abbattuta su Francesco Totti.Se conosciamo tutti la garra spagnola di Guardiola sappiamo allora che questa la vede come la partita giusta per mangiare punti all'Arsenal che è stato fermato dall'ottimo Newcastle. Tre punti in casa ...