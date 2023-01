Caso Saman Abbas | identificata la salma da un dettaglio unico

(Di giovedì 5 gennaio 2023) . Si attendono nuovi riscontri medici per la causa del decesso Appartiene ail corpo rinvenuto il 18 novembre 2022 a Novellara, in unlare abbandonato nei pressi dell’abitazione di famiglia della giovane. A confermare la notizia è stato l’avvocato Barbara Iannucelli, che assiste l’associazione ‘Penelope’, parte civile nel processo che avrà inizio a febbraio. L’identificazione dellaè stata resa possibile grazie ad un’anomalia dentaria, confermata dal confronto con foto e video. L’avvocato Iannucelli aggiunge: “L’osso ioide è fratturato nella parte sinistra e sono necessari accertamenti istologici per stabilire se questo sia avvenuto pre o post portem”. La frattura confermerebbe l’ipotesi dello strangolamento da parte dello zio, come sostenuto dall’accusa, ma saranno ulteriori accertamenti a darne ...

Tag24

In ogniio corro per vincere. Ma il Lazio è casa nostra. Governiamo assieme ai 5s in regione', ... È diAbbas il cadavere ritrovato il 18 novembre 2022 a Novellara. 'È stata identificata da ...Tutto ciò deve essere inaccettabile in Italia ed è dovere dei politici tenere alta l'attenzione affinché non ci siano più altre'. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile ... Caso Saman Abbas, il cadavere è della ragazza • TAG24 Identificato il cadavere ritrovato il 18 novembre scorso a Novellara (Reggio Emilia). Sarebbe di Saman. La 18enne pakistana "è stata identificata da un'anomalia dentaria, grazie a una foto e video", s ...Ahmad Ejaz interviene dopo l'identificazione del cadaveere e torna a chiedere la cittadinanza postuma: "E' morta anche per questo" ...