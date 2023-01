Forzazzurri

... per la precisione) arrivano dal Che Kvara, al 51' (l'azione di cui sopra per) e al 61' (... in ogni, che sia solo questione di condizione e nessun trauma ancestrale relativo alla psiche ...D'impeto e di carattere, in ogni, il timbro lo lascia sempre. Calhanoglu 6,5: senza Brozovic, ...5,5: gli è capitato altre volte di stare a guardare per molti minuti, solo che poi capitava ... Caso Osimhen, non ha feeling con l'Inter: match da dimenticare Il Napoli ha perso la prima partita in campionato contro l'Inter, con diversi giocatori autori di una prestazione negativa: tra tutti Victor Osimhen uno dei peggiori tra gli azzurri ...ONANA 7 - Trascorre la serata gigioineggiando tra un retropassaggio e un rinvio alla ricerca di Lukaku o Dzeko, paradossalmente sembra non debba neanche fare la doccia dopo aver affrontato ...