Case di riposo “pollaio” | troppa gente e pochi posti | i Nas sequestrano 13 strutture a Latina

(Di giovedì 5 gennaio 2023) In concomitanza con il periodo delle Festività Natalizie, i Carabinieri NAS hanno intensificato i controlli presso lericettive dedicate all’ospitalità di persone anziane e/o portatrici di disabilità, quali le residenze sanitarie assistite (R.S.A.) e ledi, con lo scopo di verificare la corretta erogazione dei servizi di cura ed assistenza a tutela delle persone indifese. Infatti, proprio in questo periodo si rileva un aumento della domanda di ospitalità di persone anziane pressoricettive, a cui non sempre corrisponde il mantenimento del livello assistenziale, sia in termini di numero di operatori, anche connesso con il godimento di ferie del periodo festivo, che di qualità del servizio fornito. Nel corso della campagna di controllo, che ha interessato l’intero territorio nazionale, ...

