Carrellata di divertenti immagini di buona Befana e di auguri Epifania del 6 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Le piùdima anche quelle diper questo 2023 saranno le più ricercate delle prossime ore. Sia che si voglia inviare una nota ironica e scherzosa via WhatsApp o social a qualche amica o conoscente, sia che l’intenziona sia quella di onorare la speciale ricorrenza religiosa del 6, le soluzioni proposte in questo approfondimento non mancheranno di aiutare chiunque Le piùdi buoona2023 L’religiosa che segna l’arrivo dei Magi alla grotta di Betlemme per onorare il Bambino Gesù si accompagna alla splendida tradizione di una cara vecchina che porta i doni ai più piccoli a cavallo della sua malandata ma ...