Caro vita | ancora aumenti | colpito anche chi non usa i mezzi propri

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ilcontinua a colpire milioni di italiani e questa volta a farne le spese èchi non usa i, come la macchina. L’inflazione galoppante e l’impennata delnon rendono lafacile ai consumatori, a cui rimangono stretti margini di risparmio sugli acquisti. I prezzi ed il costo della L'articolo proviene da CheSuccede.it.

il Resto del Carlino

... "Ha segnato ladella Chiesa. L'Italia perde un pastore" Tolti i calendari di Papa Francesco ... 'Lo conoscevo da molto tempo, era un Papa a me molto'. Nel pomeriggio è arrivato il cardinale ...Ma bisognerà anche fare i conti con le emergenze delmateriali e delenergia originate ... Le iraniane in Italia che ci ricordano chi sta rischiando laper la libertà L'Iran saluta il ... I prezzi lievitano nella sportina "Così resistiamo al caro-vita" Il caro vita continua a colpire milioni di italiani e questa volta a farne le spese è anche chi non usa i mezzi propri, come la macchina.Il prezzo del gas continua a crollare. L’inverno mite, il vento che soffia abbondante nel Nord Europa, gli stoccaggi pieni. Se fino a poco fa sui mercati energetici sembrava esserci ...