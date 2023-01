Caro bollette | in arrivo la stangata La Francia sfodera uno scudo tariffario

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Mentre in Italia ci si lecca le ferite per gli ennesimi rincari nelledi luce e gas, quantificati in quasi 2mila euro a famiglia nel 2023, insi è cercata una soluzione che appare ...

Adnkronos

... che in una intervista alla ' Stampa ' difende la scelta di azzerare il taglio delle accise per concentrare le risorse sugli aiuti contro il. 'Ma se i rialzi dovessero essere ...Questa misura, secondo quanto indicato dal governo, limiterà il rialzo delleal 15% in media, +25 euro al mese per le famiglie che si riscaldano con il gas e +20 euro per l'elettricità. ... Caro bollette, la ricetta francese contro stangata prezzi L'autorità d'Oltralpe stanziano 20-25 euro a famiglia contro l'aumento tariffario del 15%. Proroga per il cappello per gas e elettricità ...“La scelta“, spiega Pichetto, “è ricaduta sul caro bollette, che abbiamo considerato una priorità, stanziando oltre 21 miliardi di euro nella Manovra“. In ogni caso, alla cittadinanza è stato promesso ...