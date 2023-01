Carlo Conti sfida Maria De Filippi con Tali e quali

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Da sabato 7 gennaio in prima serata su Rai 1, per cinque settimane,presenta, la versione del popolare Tale e quale show riservata ai dilettanti. Si tratta della terza edizione di questo spin off del programma principale, che in questa edizione durerà una puntata in più rispetto allo scorso anno. Cinque puntate in programma La nuova edizione diandrà in onda per cinque settimane, quindi una puntata in più rispetto all'edizione del 2022. Nei primi quattro appuntamenti si esibiranno dieci concorrenti per serata, che vestiranno i panni di altrettanti artisti della musica iana e internazionale, esibendosi nei loro principali successi. La giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, più un quarto ...