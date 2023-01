Carenze igieniche e farmaci scaduti | una Rsa su quattro è fuorilegge

Leggi su agi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) AGI - Una struttura per anziani suè irregolare: è quanto è emerso da controlli dai carabinieri del Nas effettuati durante le feste di Natale e Capodanno su 607 strutture in tutta Italia, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia. Ben 152 quelle in cui sono state riscontrate irregolarità che vanno dalleigienico/strutturali ed autorizzative, presenza di più anziani rispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e, irregolarità nella gestione degli stupefacenti e alimenti mal conservati. Sei strutture sono state chiuse perché risultate abusive o deficitarie in materia sanitaria e assistenziale. Gli anziani presenti sono stati trasferiti presso le famiglie di origine o altre strutture idonee presenti nel territorio. Inoltre sono state emesse sanzioni per 167mila ...