Carcere fino a cinque anni per i giornalisti che pubblicano intercettazioni non più segrete Forza Italia presenta una nuova proposta di legge che mina il mondo dell’informazione

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non è un mistero che tra stampa e politici (soprattutto dell’area di centrodestra) non corra buon sangue: lo dimostra, in modo eclatante, ladita dai parlamentari diche prevede da duediper ichee atti d’indagine, anche se non più secretati.per ichenon piùCosì il partito di Silvio Belusconi tenta di colpire al cuore il...

Il Fatto Quotidiano

Questo l'esito dell'incontro di una quarantine di minuti avuto con il GIP all'interno del... 'a quando non entrerò in possesso delle fonti di prova riguardanti i video e alle immagine, ...... che li sottopone alla misura della Custodia Cautelare in. L'indagine, svolta dai ... Gli atti estorsivi andavano dalle minacce verbalialle aggressioni fisiche . Grazie alle loro condotte ... “Le multe non bastano, carcere fino a cinque anni”: il ddl di Forza Italia per punire i… L’emergenza dovuta alla pandemia è (al momento) terminata. E quindi non sarà più possibile continuare con i colloqui con i famigliari in videoconferenza ...LENTINI - I carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato un pregiudicato 24enne del luogo, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione pena emesso ...