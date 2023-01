Carburanti | Staffetta | nuovi rialzi listini e non si ferma aumento prezzi alla pompa

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Roma, 5 gen. - (Adnkronos) - Nonostante il tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a salire idei. Lo segnala laregistrando questa mattina ancora un movimento al rialzo suideiconsigliati (da Tamoil con +2 centesimi al litro la benzina e +1 il gasolio) mentre sulle medie nazionali deipraticatisi riversano gli aumenti rilevati ieri. Le medie deidell'Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,810 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,813, pompe bianche 1,805), il diesel a 1,872 euro/litro (+4, compagnie 1,874, pompe bianche 1,867). Per ...

Staffetta Quotidiana

I prezzi dei. Secondo i dati di 'Quotidiana', la benzina self service è a 1,803 euro/litro (+71 millesimi, compagnie 1,807, pompe bianche 1,791), il diesel a 1,865 euro/litro (+...Dal primo gennaio, come anticipato dalla, sono infatti salite altre due voci che incidono sui prezzi: il costo di miscelazione dei biocarburanti nei"fossili", passato da 5,5 a 6 ... Carburanti, prezzi in aumento ITALIA – Nonostante il tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa. Lo segnala la Staffetta registrando questa mattina ancora un movimento al ...Continuano a salire i prezzi dei carburanti sula rete italiana nonostante il tonfo delle quotazioni dei prodotti raffinati, i prezzi dei carburanti alla pompa. (ANSA) ...