(Di giovedì 5 gennaio 2023) Carvico. Una banale faccenda domestica da sbrigare, ma gli animi tra padre esi scaldano in fretta. Al telefono vola qualche insulto. Poi, quando i due si incontrano aalle mani. “Gli passo sopra col trattore”, si lascia sfuggire il padre, in un momento di rabbia. A quel punto la moglie, spaventata, chiama i. Arrivati sul posto alle 20,30 di mercoledì (4 gennaio), dopo essersi assicurati che tutto fosse sotto controllo, i militari della compagnia di Zogno iniziano a fare qualche domanda al marito della donna. Una su tutte lo inguaia: “Possiede delle armi?”. La risposta dell’uomo, 61 anni, residente a Carvico, è affermativa: si tratta di tre, non denunciati e senza licenza. “Laè di mio padre, sono sempre stati in soffitta e nessuno li ha ...

BergamoNews.it

... 40 e 43 anni residenti in provincia di Bologna, ora arrestati daidella compagnia di ... Nella serata dell'8 luglio,a bordo del loro furgone davanti alla gelateria 'Il Chiosco'. È ...... non ha per nulla sorpreso iai quali l'uomo si è rivolto per denunciare l'accaduto. Lo ...le spedizioni e controlli più accurati ci sono da parte delle autorità solo per pacchi che... Carabinieri arrivano per sedare lite col figlio, ma lo arrestano per i fucili abusivi in casa Proseguono quotidianamente i controlli dei Carabinieri del Gruppo di Roma mirati al contrasto di ogni forma di reato presso i centri commerciali della Capitale. Nelle ultime ore, 7 persone sono state ...Per i bimbi ricoverati all’ospedale di Grosseto ecco la Befana della biodiversità grazie ai Carabinieri di Follonica ...