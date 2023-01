Caputo | «Avevo tanta voglia di tornare | ho deciso io di scegliere Empoli»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Francesco, attaccante dell’, ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno nel club toscano Francesco, attaccante dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «di, hoio di. La mia ex società mi aveva proposto qualcosa di diverso ma ho scelto di venire qui. Il mio unico desiderio era vestire questa maglia che sento mia. Il ricordo di quel giorno a San Siro ce l’ho dentro, non fu facile da assorbire. Negli anni ho sempre avuto un buon rapporto con tutti qui, poi ci sono dei percorsi e delle valutazioni da fare. Adesso il presente dicee sono felice di essere qui». L'articolo proviene da ...

