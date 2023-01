Caos razzismo in Serie A | parola alla politica | posizione netta

(Di giovedì 5 gennaio 2023)A, ancorae polemiche a causa degli episodi di. Interviene anche il Governo: annuncio in diretta. Intervenuto ai microfoni di ‘TV Play’, in diretta su ‘Twitch, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito degli episodi diinA. Di seguito uno stralcio del suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Liberoquotidiano.it

Anche nella Liga continua a esserci un problema con il. A fare una pessima figura stavolta sono stati alcuni tifosi del Valladolid , che hanno sfogato su Vinicius Jr la loro frustrazione per la sconfitta che stava maturando contro il Real Madrid ...Oppure c'è qualcuno che vuole di nuovo mangiare un involtino protestando per chissà quale... non potreste semplicemente pensare a come gestire ilsanitario Grazie. - Sarebbe da far ... Vinicius Jr travolto da insulti razzisti: la reazione che scatena il caos Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Vinicius sommerso da vergognosi ululati razzisti nel corso di Valladolid-Real Madrid. Il giocatore reagisce e al gol di Benzema si volta verso gli spalti ed esulta contro i tifosi di casa prendendosi ...