Cani morti nel parco a Firenze | è stata la stricnina ' C' è un criminale che avvelena'

(Di giovedì 5 gennaio 2023)

Il caso che scuote la città. Le analisi nel parco di San Bartolo a Cintoia confermano la presenza della sostanza. Via alla bonifica. I cani morti a Firenze fra Natale e Capodanno dopo una passeggiata al parco di San Bartolo a Cintoia sono stati avvelenati. A togliere ogni dubbio è il referto delle autopsie eseguite dall'istituto. Zac è scappato dalla sua casa la notte di Capodanno, terrorizzato dai botti. Lo hanno ritrovato 24 ore dopo, morto, su una strada di Velletri. La proprietaria l'ha scoperto sui social.