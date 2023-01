ilGiornale.it

Secondo quanto appreso dal Messaggero , verrannole causali sui contratti a 24 mesi che ... Le novità in arrivo In pratica verrà sistemato il "Dignità" del primo governo Conte che ...La Legge di Bilancio rende un favore a chi le tasse non le ha pagate: sono state... E poi bisognerebbe mettere in conto lo scempio dellegge sull'immigrazione, l'assoluzione per i no ... "Cancellate il decreto". Ma l'Ue mette a tacere le Ong Mentre le Ong scalpitano e vorrebbero l'ingerenza dell'Europa e degli altri Paesi nel processo decisionale italiano, la Commissione europea placa le polemiche ...Nell'ultima legge dell'anno è stato definitivamente cancellato il Green Pass e sono state sospese le multe per gli over 50 non vaccinati entro giugno.