Can Yaman | l' attore turco torna sui social per annunciare importanti novità

Fanpage.it

Dopo l'arrivo di, che ha parlato del nuovo progetto che lo vedrà protagonista quest'anno, sarà la volta di Charlize Theron , attrice di stampo internazionale. Anche per il premio Oscar e ...Tra gli ospiti di questa edizione ci sarà uno degli attori più amati delle fiction Mediaset: stiamo parlando di. L'attore turco, protagonista di molte soap opere che hanno avuto un grande ... Can Yaman inviato all'Isola dei Famosi, spunta il desiderio di Ilary Blasi per l'edizione 2023 Stando alle anticipazioni, la poltrona da opinionista lasciata libera da Nicola Savino verrà occupata da Alvin, opinionista in studio ...L'attore turco Can Yaman non è molto attivo sui suoi profili social, ma ha deciso di rilasciare una piccola dichiarazione per i fan in cui annuncia importanti novità sul suo futuro. Ecco cosa ha detto ...