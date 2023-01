Camerata Cornello | schianto in galleria | 7 feriti | anche due bimbi

(Di giovedì 5 gennaio 2023). Sette, tra cui due bambini di 6 e 8 anni, fortunatamente non gravi. È il bilancio del violentofra tre auto che si è verificato giovedì mattina, 5 gennaio, nella, trae San Giovanni Bianco. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente una Mercedes Classe A che viaggiava in direzione di San Giovanni Bianco, con a bordo due persone, si è scontrata con una Volkswagen Polo su cui c’erano altre due persone, e con una Ford Mondeo sulla quale viaggiavano il papà e i due bambini. Dalle 8,45 circa una sfilza di mezzi di soccorso si sono precipitati sul posto,i vigili del fuoco e i carabinieri di Zogno.

torna nella Bergamasca e, dopo il focus sulla Val Seriana di inizio mese , questa volta cambia valle e fa tappa nei Comuni di Olmo al Brembo,e San Pellegrino Terme, tutti ... Camerata Cornello, incidente in galleria: 8 feriti, tra cui due bambini Schianto nella galleria Cornello nella mattina del 5 gennaio intorno alle 8,45 . Ancora sul posto auto medica, ambulanze, vigili del fuoco per soccorrere le otto persone coinvolte. Lo scontro tra tre ...In tutto, sono otto le persone coinvolte. Viaggiavano su tre auto, i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica ...