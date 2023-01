Tiscali Notizie

stabile in avvio di giornata: la moneta unica scambia a 1,0608 dollari (+0,04%) ed a 140,52 yen ( - 0,09%). . 5 gennaio 2023Lo spread tra i titoli italiano e i bund tedeschi è sceso a 199. I mercati iniziano a ... non lascia per il momento intravvederedi rotta sulla stretta monetaria. Del resto a dicembre, la ... Cambi: euro stabile in avvio, a 1,0608 dollari (+0,04%) Nella giornata di mercoledì 4 gennaio il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) ha subito una brusca correzione ed è sceso fino a quota 1,0520. La struttura tecnica di breve periodo appare contrastata: prima ...Gian Maria Micheletti aderisce ad “Habere non haberi” una catena di scambi di oggetti di valore sempre più elevato ...