California | oltre 100mila senza elettricità per ‘ciclone bomba’

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Più dipersone sono rimasteluce nella Bay Area in, dove si è abbattuto un ”ciclone bomba”, una tempesta invernale che ha portato le autorità a emettere ordini di evacuazione. Lo scrive il San Francisco Chronicle spiegando che si è deciso di chiudere le scuole di San Francisco, i parchi statali e regionali, e di sospendere tutte le attività sportive. Mentre continua a piovere e i venti soffiano a una velocità di 88 chilometri all’ora, il servizio meteorologico nazionale ha emesso un avviso speciale per San Francisco, Daly City e Tamalpais Valley. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

