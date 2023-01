California | bomba ciclonica | in 185mila senza luce

RaiNews

Oltre 185'000 tra case, uffici e attivit commerciali sono senza corrente elettrica ina causa del cicloneche ha colpito lo Stato americano. Lo riporta il San Francisco Chronicle, secondo cui le autorit hanno ordinato la chiusura delle scuole in pi di 20 ...Usa: 'ciclonica' colpisce, in 60mila senza luce. Piogge torrenziali hanno lasciato decine di migliaia di case senza elettricità e causato la chiusura di diverse strade, in una ... Usa, bomba ciclonica colpisce la California: 185mila senza luce, pericolo inondazioni Oltre 185’000 tra case, uffici e attività commerciali sono senza corrente elettrica in California a causa del ‘ciclone bomba’ che ha colpito lo Stato americano. Lo riporta il San Francisco Chronicle, ...Il servizio meteorologico nazionale ha emesso un bollettino speciale per San Francisco, Daly City e Tamalpais Valley, con l'avviso di venti fino a 88 chilometri orari ...