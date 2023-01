Calendario Sport Invernali oggi | orari giovedì 5 gennaio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023)ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino ci terrà compagnia con il secondo slalom femminile a Zagabria, dove le italiane cercheranno di difendersi e Mikaela Shiffrin animerà la scena ancora una volta sfidando le sue grandi rivali nel secondo appuntamento in terra croata dopo quello disputato nella giornata di ieri. Le condizioni meteo e quelle della neve non sono certo le migliori. Assolutamente da non perdere le qualificazioni della quarta e ultima tappa della mitica Tournée dei Quattro Trampolini: la rincorsa verso la conquista dell’Aquila d’Oro giunge al suo ultimo capitolo, a Bischofshofen i migliori saltatori in circolazione si fronteggeranno a viso aperto in vista della gara decisiva di domani. Riparte la Coppa del Mondo di biathlon ...