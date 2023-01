Calendario F1 2023 | le date di tutte le gare del nuovo Mondiale

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Novità Las Vegas, tornano Qatar e Cina, fuori, oltre ovviamente alla Russia, anche la Francia. Queste le principali novità deldella F1 per la stagione, che ci si attende potrà essere davvero entusiasmante. La Red Bull e Max Verstappen chiamati a difendere i due titoli consecutivi dall’assalto di Mercedes e Ferrari in quella che si preannuncia come una lotta a tre. Occhio però ad Alpine, McLaren e Aston Martin che vogliono avvicinarsi ai top team. Di seguito ecco l’elenco completo con le, ben ventiquattro, di unlunghissimo ed estenuante.F15 marzo: Gp Bahrain 19 marzo: Gp Arabia Saudita 2 aprile: Gp Australia 16 aprile: da definire 30 aprile: Gp Azerbaijan 7 maggio: Gp Miami 21 maggio: Gp Emilia Romagna 28 maggio: Gp Monaco 4 giugno: Gp ...

