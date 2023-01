Calendario Europei pattinaggio velocità Hamar 2023 | programma | orari e diretta tv

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ildeglidididi, innella città norvegese dal 6 all’8 gennaio: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Dopo un avvio di stagione entusiasmante, l’Italia proverà a collezionare risultati di peso anche nella rassegna continentale, nonostante le assenze di Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida (in dolce attesa). La squadra azzurra del dt Maurizio Marchetto si affida a tre uomini e due donne per provare a salire sul podio nel primo grande appuntamento dell’anno. STREAMING E TV – Tutte le gare saranno trasmesse instreaming gratuita su Raiplay con passaggi anche intv in chiaro su Rai Sport + HD venerdì 6 gennaio dalle ore 18:20 e domenica 8 gennaio ...

OA Sport

In quest'ottica fari puntati sul lavoro americano : sono inoggi i numeri sul settore privato a cui seguirà quello generale, uno dei dati presi in considerazione dalla Fedeal Reserve per ...... entro il 2023, di quel "patto sui migranti" messo indalla Ue fin dal settembre 2020. "... Secondo il ministro per gli affariRaffaele Fitto "la riforma strutturale e complessiva del ... Calendario Europei speed skating 2023: programma, orari, tv, streaming Il calendario degli Europei 2023 di pattinaggio di velocità a Hamar, in Norvegia: il programma gare e come vederli in diretta tv e streaming ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...