Calciomercato Napoli | Gattuso vuole Demme al Valencia

CalcioNapoli24

Allegri se lo tiene stretto, e con Dusan alle prese con la pubalgia l'exsi carica la squadra sulle spalle diventando uno dei giocatori più affidabili della squadra. Leader e punto di ...... rosicchiando tre punti al, battuto a San Siro, dall'Inter. Stefano Pioli ©...Milan, svolta Sergio Rico: l'annuncio del PsgL'interesse per il portiere spagnolo del Psg ha trovato ... Calciomercato Napoli, si avvicina Ounahi: cifre e dettagli CALCIO: JACOPO DEZI, ha giocato in A con le maglie di Napoli, Parma e Venezia e fatto parte della rosa del Napoli vincitore della Coppa Italia 2011/2012 (trofeo che ha vinto in LegaPro qualche mese fa ...Sono risposte importanti quelle che arrivano da Inter-Napoli, sia per le due squadre, sia per lo sviluppo di un campionato che fino al momento 90 di Milan-Fiorentina ...