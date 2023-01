Calciomercato Milan – Maldini e Massara | occhi sul gioiello ex Barcellona

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Paoloe Fredericvigili in sede di: ilvorrebbe mettere a segno un colpo per il presente e per il futuro

MilanLive.it

Juventus, adesso il profilo è già d'interesse comune anche per i rossoneri: i dettagli ... Su di lui diversi club interessati tra cui il, Fiorentina e Atalanta: 4 punti gettati al vento a ridosso se non oltre il 90°. E per una squadra che si deve salvare è inconcepibile. Calciomercato Milan, tentativo col PSG: arriva il no a Maldini il Milan riparte con una grande vittoria sul campo della Salernitana ... un grande ex calciatore e soprattutto una grandissima persona e un grandissimo padre di famiglia. Finché vivrà il calcio Sinisa ...Calciomercato: Sampdoria vince contro il Sassuolo, ma Mattia Baldini ne ha approfittato anche per tornare alla carica per Marchizza.