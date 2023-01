Calciomercato live | acquisti e cessioni di oggi 5 gennaio

GianlucaDiMarzio.com

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "", "item": "https://www.itasportpress.it//" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", acquisti ...La conferma arriva direttamente dallo Shakhtar Donetsk , il vice direttore sportivo degli ucraini Carlo Nicolini ha spiegato a ' Calcio Napoli 24' (trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV : '... Calciomercato LIVE: tutte le trattative e le news di oggi Il calciomercato invernale si è aperto il 2 gennaio e si concluderà il 31 di questo mese. Queste le operazioni concluse oggi 5 gennaio e le trattative in corso sui tre campionati professionistici. MER ...1' Inizia la partita 14:29 Squadre in campo, manca poco al calcio d'inizio FORMAZIONI UFFICIALI Cittadella: Toniolo; La Rocca, Peruzzo, Masu, Ferin, Pizzolato, Asta, ...