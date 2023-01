Calciomercato | la Fiorentina tenta il colpo per vedere l’Europa | gioca in Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Stando a quanto riportato da QS, lastarebbendo di rinforzare il reparto offensivo con un nuovo innesto nel mercato invernale, così da poter pensare di ambire ad un posto in Europa. Il presidente Commisso, in simbiosi con lo staff e i dirigenti , avrebbe scelto iltore su cui puntare ed investire sin da subito, chiedendo un ulteriore sforzo alle casse del club, viste le alte richieste della società proprietaria del cartellino., Boga il primo nome della lista: la situazione BogaAtalanta Lapunta forte su Jeremie Boga, attaccante ex Sassuolo ora in forza all’Atalanta, dove non hai mai trovato la giusta continuità e mai sbocciato come le aspettative volevano. Talento cristallino e tecnica ...