Calciomercato Juventus | altro che addio | pronto il rinnovo per il veterano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Per la, dopo la vittoria contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, ci sono delle importanti novità per undi un giocatore. Dopo il terremoto di fine novembre che ha portato con sé le dimissioni dell’intero CdA, laè tornata finalmente in campo. I bianconeri, infatti, hanno giocato ieri contro la Cremonese di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fantacalcio ®

Ci sono poche certezze sul futuro dell'attacco juventino. A parte Chiesa e Vlahovic, per i quali la società deve ancora rientrare dagli investimenti fatti, tutto il resto è alla ricerca di conferme. ...Il nuovo anno di Manuel Locatelli comincia a tinte bianconere. Dal match di Cremona il centrocampista è da ritenere a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della, considerato che negli accordi iniziali con il Sassuolo l'obbligo di riscatto sarebbe scattato alla prima presenza nel 2023. Dopo un anno e mezzo di prestito gratuito, quindi, scatta il piano ... Calciomercato Juventus: 20 milioni per il centrale, Napoli e Milan beffati L’Inter ha battuto il Napoli per 1-0 nella sfida clou della 16ª giornata di Serie A grazie alla rete di Edin Dzeko. Nel pre partita della sfida però c’è stato un siparietto che non ha fatto molto piac ...Il presidente federale Gravina: "Ha avuto il merito di modernizzare il ruolo di centrale". Disposto un minuto di silenzio nella prossima giornata di campionato ...