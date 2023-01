Calciomercato Hellas Verona | il colpo in attacco dal Sudamerica?

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ultimo posto in classifica e tanta voglia di cambiare pagina in questo 2023. L’ultima parte dell’anno appena archiviato non è stata per nulla positiva per gli Scaligeri che impressionarono tutti durante l’ultimo campionato: i veneti attualmente occupano l’ultimo posto della classifica di Serie A con cinque punti messi a referto nelle quindici partite fin qui disputate in massima serie. Una miseria, pensando anche alle ottime prestazioni dello scorso anno. Nelle ultime cinque disputate, i veronesi hanno sempre perso e la quota salvezza dista otto punti. Tanti, soprattutto se la compagine di Salvatore Bocchetti non riuscirà a invertire il trend rapidamente. Per farlo, l’dovrà lavorare attentamente sulcercando di rafforzare rapidamente la rosa: ecco le ultime....

Calciomercato.com

Commenta per primo Ecco la designazione arbitrale diVerona - Cremonese , match valido per la 17ª giornata di Serie A. H. VERONA - CREMONESE Lunedì 09/01 h. 18.30 Arbitro: Mariani Assistenti: Colarossi - Mokhtar Quarto uomo: Cosso VAR: Di ...Torino a caccia di rinforzi in mediana. Nella sessione invernale diappena cominciata, il direttore sportivo granata Davide Vagnati lavorerà per portare ... che l'ha allenato all'... Hellas Verona, occhi in Albania per l'attacco Tante le mosse a sorpresa del tecnico gialloblù che opta per il tridente d’attacco Kallon-Lazovic-Djuric È un Verona “a sorpresa” quello schierato da Marco Zaffaroni a Torino: il tecnico gialloblù ha ...L’esterno grigiorosso promette battaglia in vista del match in programma lunedì Intervenuto in conferenza stampa dopo il k.o. contro la Juventus, Emanuele Valeri ha parlato anche di Verona-Cremonese.