Tiscali

Noi pensiamo a lavorare a mettere tutto in campo, consapevoli che sono impegno e passione a conquistare i tifosi, tocca a noi portarli al nostro fianco per il bene dell'". Si parla di Wayne ......00 Universo Treviso - Venezia 100 - 93 19:30 Varese - Derthona 88 - 89 Visualizza Lega Basket Serie A- PREMIER LEAGUE 20:45 Arsenal - Newcastle 0 - 0 20:45- Brighton 1 - 4 20:45 ... Calcio: Everton. Lampard 'Non cerco rassicurazioni, penso a lavorare' Secondo la stampa britannica il tecnico a rischio esonero, Rooney potrebbe essere il sostituto LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Non cerco ...Wayne Rooney sembra destinato a prendere il posto di Frank Lampard nel caso in cui l'Everton decidesse di licenziare il proprio allenatore. Lo scrive il The Sun, spiegando come l'ex attaccante fosse g ...