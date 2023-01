Calcio | Atalanta Contusione ginocchio per Zapata | 5 gol alla Caratese

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Doppiette per Pasalic e Lookman, in gol anche Ederson BERGAMO - Dopo il pareggio in rimonta di ieri sul campo dello Spezia, l'ha ripreso la preparazione in vista del match di lunedì sera in ...

... reti e punti guadagnati che premiano una specialista assoluta: 3 gol da giocatori dalla panchina - 1 punto guadagnato Lookman - Sampdoria -0 - 2 (1g) Hojlund - Spezia -...Doppiette per Pasalic e Lookman, in gol anche Ederson BERGAMO - Dopo il pareggio in rimonta di ieri sul campo dello Spezia, l'ha ripreso la preparazione in vista del match di lunedì sera in casa del Bologna. Quasi certamente non ci sarà Duvan Zapata. "Le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nella ... Spezia-Atalanta, le formazioni ufficiali Già noti i ‘fischietti’ per la terzultima giornata del girone di andata di Serie A, l’Atalanta giocherà al ‘Dall’Ara’ di Bologna Bologna-Atalanta in programma lunedì (ore 20,45) è stata affidata alla ...Demiral prende una piccola botta ma gioca tutto il primo tempo, da segnalare un gol annullato di Okoli In avvio di ripresa entra anche qualche titolare del “Picco”, tra cui Maehle che sbaglia misura e ...